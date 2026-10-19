Ball Aktie 910957 / US0584981064
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ball von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ball-Aktie Investoren gebracht.
Die Ball-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 90.64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ball-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.103 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ball-Aktien wären am 16.10.2026 69.73 USD wert, da der Schlussstand 63.20 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 30.27 Prozent gleich.
Alle Ball-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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