S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ball-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ball-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43.85 USD. Bei einem Ball-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 228.050 Ball-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 13’331.81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58.46 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33.32 Prozent.

Ball wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15.43 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch