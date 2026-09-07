Ball Aktie 910957 / US0584981064
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ball-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Ball eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Ball-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ball-Papier bei 50.94 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.963 Ball-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 123.03 USD, da sich der Wert eines Ball-Papiers am 04.09.2026 auf 62.67 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 23.03 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Ball belief sich zuletzt auf 16.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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