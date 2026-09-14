S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ball von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ball-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Ball-Anteile bei 52.58 USD. Bei einem Ball-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19.019 Ball-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ball-Papiers auf 59.90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’139.22 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +13.92 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ball eine Marktkapitalisierung von 15.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch