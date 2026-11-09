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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: Wäre ein Investment in Baker Hughes vor einem Jahr inzwischen rentabel?
So viel Geld hätte ein Anleger nun, wenn er vor Jahren bereits in Baker Hughes investiert hätte.
Am 09.11.2025 wurde das Baker Hughes-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 47.87 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 208.899 Baker Hughes-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’000.00 USD, da sich der Wert eines Baker Hughes-Anteils am 06.11.2026 auf 47.87 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Baker Hughes belief sich zuletzt auf 47.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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