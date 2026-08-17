Baker Hughes Aktie 37302591 / US05722G1004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baker Hughes von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Baker Hughes-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Baker Hughes-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 42.80 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 233.645 Baker Hughes-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 64.82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’144.86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +51.45 Prozent.
Baker Hughes markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 64.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Baker Hughes Inc.
|
16:02
|S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baker Hughes von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
10.08.26
|S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baker Hughes von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baker Hughes von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
|
27.07.26
|S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baker Hughes von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Baker Hughes Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.