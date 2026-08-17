S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baker Hughes von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Baker Hughes-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 42.80 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 233.645 Baker Hughes-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 64.82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’144.86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +51.45 Prozent.

Baker Hughes markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 64.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch