Baker Hughes Aktie 37302591 / US05722G1004
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baker Hughes von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Baker Hughes eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Baker Hughes-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47.74 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 20.947 Baker Hughes-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 61.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’289.28 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 28.93 Prozent.
Zuletzt verbuchte Baker Hughes einen Börsenwert von 61.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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