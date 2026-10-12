Baker Hughes Aktie 37302591 / US05722G1004
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baker Hughes von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Baker Hughes-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Baker Hughes-Papier statt. Der Schlusskurs der Baker Hughes-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45.04 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Baker Hughes-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22.202 Baker Hughes-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 56.70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’258.88 USD wert. Das entspricht einem Plus von 25.89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Baker Hughes bezifferte sich zuletzt auf 56.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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