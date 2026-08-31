S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baker Hughes von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 31.08.2021 wurde die Baker Hughes-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22.78 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baker Hughes-Aktie investiert, befänden sich nun 43.898 Baker Hughes-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 62.41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’739.68 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +173.97 Prozent.

Baker Hughes markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch