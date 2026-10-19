Baker Hughes Aktie 37302591 / US05722G1004
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baker Hughes von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Baker Hughes-Aktie Investoren gebracht.
Das Baker Hughes-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Baker Hughes-Anteile an diesem Tag 35.58 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 281.057 Baker Hughes-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Baker Hughes-Aktie auf 55.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’654.86 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 15’654.86 USD entspricht einer Performance von +56.55 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Baker Hughes belief sich zuletzt auf 55.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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