Baker Hughes Aktie 37302591 / US05722G1004
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baker Hughes von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Baker Hughes eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 21.09.2023 wurde die Baker Hughes-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35.06 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28.523 Baker Hughes-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 1’632.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63.29 Prozent erhöht.
Baker Hughes erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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