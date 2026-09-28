Baker Hughes Aktie 37302591 / US05722G1004
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baker Hughes-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Baker Hughes-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Baker Hughes-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24.92 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 401.284 Baker Hughes-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Baker Hughes-Anteile wären am 25.09.2026 23’206.26 USD wert, da der Schlussstand 57.83 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 132.06 Prozent vermehrt.
Baker Hughes erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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