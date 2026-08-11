S&P 500-Titel Avery Dennison-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avery Dennison von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Avery Dennison-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 184.96 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 54.066 Avery Dennison-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’642.63 USD, da sich der Wert eines Avery Dennison-Papiers am 10.08.2026 auf 178.35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3.57 Prozent verringert.

Avery Dennison wurde am Markt mit 13.44 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch