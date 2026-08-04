S&P 500-Titel Avery Dennison-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avery Dennison-Investment von vor einem Jahr verdient

Avery Dennison-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 167.35 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.976 Avery Dennison-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’029.40 USD, da sich der Wert einer Avery Dennison-Aktie am 03.08.2026 auf 172.27 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2.94 Prozent.

Avery Dennison wurde am Markt mit 13.00 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch