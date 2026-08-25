S&P 500-Titel Avery Dennison-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avery Dennison von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Avery Dennison-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Avery Dennison-Aktie an diesem Tag 77.90 USD wert. Bei einem Avery Dennison-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.837 Avery Dennison-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 183.69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’358.02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 135.80 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Avery Dennison belief sich zuletzt auf 13.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch