S&P 500-Titel Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Avery Dennison von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Avery Dennison-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 181.24 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Avery Dennison-Aktie investierten, hätten nun 55.175 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’318.36 USD, da sich der Wert einer Avery Dennison-Aktie am 02.11.2026 auf 187.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.18 Prozent vermehrt.

Avery Dennison war somit zuletzt am Markt 13.80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch