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|Lohnender Avery Dennison-Einstieg?
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Avery Dennison von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Avery Dennison-Aktie Investoren gebracht.
Vor 3 Jahren wurden Avery Dennison-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 181.24 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Avery Dennison-Aktie investierten, hätten nun 55.175 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’318.36 USD, da sich der Wert einer Avery Dennison-Aktie am 02.11.2026 auf 187.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.18 Prozent vermehrt.
Avery Dennison war somit zuletzt am Markt 13.80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Avery Dennison Corp.
Analysen zu Avery Dennison Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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