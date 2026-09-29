S&P 500-Titel Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avery Dennison-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Avery Dennison-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Avery Dennison-Aktie an diesem Tag 160.42 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Avery Dennison-Aktie investiert hat, hat nun 0.623 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 107.15 USD, da sich der Wert eines Avery Dennison-Anteils am 28.09.2026 auf 171.89 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7.15 Prozent angezogen.

Alle Avery Dennison-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch