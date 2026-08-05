AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel AvalonBay Communities-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AvalonBay Communities von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen AvalonBay Communities-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden AvalonBay Communities-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 229.19 USD wert. Bei einem AvalonBay Communities-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.363 AvalonBay Communities-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 825.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 189.25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17.43 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von AvalonBay Communities betrug jüngst 26.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu AvalonBay Communities Inc.
Analysen zu AvalonBay Communities Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.