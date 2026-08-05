S&P 500-Titel AvalonBay Communities-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AvalonBay Communities von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden AvalonBay Communities-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 229.19 USD wert. Bei einem AvalonBay Communities-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.363 AvalonBay Communities-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 825.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 189.25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17.43 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von AvalonBay Communities betrug jüngst 26.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch