S&P 500-Titel AvalonBay Communities-Aktie: So viel hätte eine Anlage in AvalonBay Communities von vor 10 Jahren eingebracht

Das AvalonBay Communities-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AvalonBay Communities-Aktie bei 180.79 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 55.313 AvalonBay Communities-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’053.65 USD, da sich der Wert eines AvalonBay Communities-Papiers am 11.08.2026 auf 181.76 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0.54 Prozent vermehrt.

AvalonBay Communities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch