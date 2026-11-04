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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AutoZone-Investment von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in AutoZone-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 04.11.2016 wurde die AutoZone-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der AutoZone-Aktie betrug an diesem Tag 731.65 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die AutoZone-Aktie investiert hat, hat nun 1.367 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 3’200.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’373.68 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 337.37 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von AutoZone belief sich zuletzt auf 52.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu AutoZone Inc.
Analysen zu AutoZone Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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