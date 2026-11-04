S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AutoZone-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 04.11.2016 wurde die AutoZone-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der AutoZone-Aktie betrug an diesem Tag 731.65 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die AutoZone-Aktie investiert hat, hat nun 1.367 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 3’200.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’373.68 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 337.37 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von AutoZone belief sich zuletzt auf 52.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch