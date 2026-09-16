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AutoZone-Investmentbeispiel 16.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel hätte eine Investition in AutoZone von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in AutoZone eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

AutoZone
2362.78 CHF -0.17%
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Heute vor 1 Jahr wurde die AutoZone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AutoZone-Anteile bei 4’223.93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.024 AutoZone-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 67.72 USD, da sich der Wert eines AutoZone-Anteils am 15.09.2026 auf 2’860.25 USD belief. Mit einer Performance von -32.28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von AutoZone belief sich jüngst auf 48.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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