AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender AutoZone-Einstieg?
|
07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AutoZone von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen AutoZone-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das AutoZone-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die AutoZone-Aktie bei 760.34 USD. Bei einem AutoZone-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.132 AutoZone-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 381.22 USD, da sich der Wert eines AutoZone-Anteils am 06.10.2026 auf 2’898.57 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 281.22 Prozent.
AutoZone war somit zuletzt am Markt 45.67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AutoZone Inc.
|
16:02
|S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AutoZone von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|S&P 500-Wert AutoZone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AutoZone von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AutoZone-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse New York: S&P 500 am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Dienstagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Ausblick: AutoZone informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.09.26
|S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel hätte eine Investition in AutoZone von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu AutoZone Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI begab sich auf Richtungssuche -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.