S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AutoZone von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das AutoZone-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die AutoZone-Aktie bei 760.34 USD. Bei einem AutoZone-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.132 AutoZone-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 381.22 USD, da sich der Wert eines AutoZone-Anteils am 06.10.2026 auf 2’898.57 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 281.22 Prozent.

AutoZone war somit zuletzt am Markt 45.67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch