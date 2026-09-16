S&P 500-Titel Automatic Data Processing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Automatic Data Processing-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Automatic Data Processing-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 288.69 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Automatic Data Processing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.464 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 957.88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 276.53 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4.21 Prozent.

Automatic Data Processing wurde am Markt mit 109.75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch