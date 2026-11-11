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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Automatic Data Processing-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Automatic Data Processing-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Automatic Data Processing-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 255.20 USD wert. Bei einem Automatic Data Processing-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.392 Automatic Data Processing-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 119.69 USD, da sich der Wert einer Automatic Data Processing-Aktie am 10.11.2026 auf 305.44 USD belief. Damit wäre die Investition 19.69 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Automatic Data Processing belief sich zuletzt auf 118.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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