S&P 500-Titel Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Automatic Data Processing-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Automatic Data Processing-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 255.20 USD wert. Bei einem Automatic Data Processing-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.392 Automatic Data Processing-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 119.69 USD, da sich der Wert einer Automatic Data Processing-Aktie am 10.11.2026 auf 305.44 USD belief. Damit wäre die Investition 19.69 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Automatic Data Processing belief sich zuletzt auf 118.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch