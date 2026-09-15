S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Atmos Energy von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Atmos Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Atmos Energy-Aktie an diesem Tag 165.81 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Atmos Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 6.031 Atmos Energy-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (163.84 USD), wäre das Investment nun 988.12 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.19 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Atmos Energy belief sich zuletzt auf 27.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch