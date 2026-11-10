S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Atmos Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Atmos Energy-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Atmos Energy-Papier an diesem Tag bei 177.76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.563 Atmos Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.11.2026 97.52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 173.35 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2.48 Prozent.

Atmos Energy war somit zuletzt am Markt 29.11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch