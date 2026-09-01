S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Atmos Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Atmos Energy-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 98.25 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Atmos Energy-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101.781 Atmos Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’908.91 USD, da sich der Wert einer Atmos Energy-Aktie am 31.08.2026 auf 166.13 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 69.09 Prozent erhöht.

Insgesamt war Atmos Energy zuletzt 28.16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch