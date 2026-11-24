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|Profitabler Atmos Energy-Einstieg?
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Atmos Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Atmos Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Atmos Energy-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 95.00 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 105.263 Atmos Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 169.28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’818.95 USD wert. Das entspricht einem Plus von 78.19 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Atmos Energy belief sich zuletzt auf 28.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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