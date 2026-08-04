Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Atmos Energy von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Atmos Energy-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Atmos Energy-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Atmos Energy-Aktie bei 99.39 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10.061 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Atmos Energy-Anteile wären am 03.08.2026 1’739.51 USD wert, da der Schlussstand 172.89 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 73.95 Prozent.
Jüngst verzeichnete Atmos Energy eine Marktkapitalisierung von 28.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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