S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Atmos Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Atmos Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 110.85 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 90.212 Atmos Energy-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’277.85 USD, da sich der Wert eines Atmos Energy-Anteils am 21.09.2026 auf 158.27 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 42.78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Atmos Energy bezifferte sich zuletzt auf 27.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch