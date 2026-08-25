Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Atmos Energy-Investition
|
25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Atmos Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Atmos Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Atmos Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 117.70 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 8.496 Atmos Energy-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’425.83 USD, da sich der Wert einer Atmos Energy-Aktie am 24.08.2026 auf 167.82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42.58 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Atmos Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 28.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Atmos Energy Corp.
Analysen zu Atmos Energy Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.