S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Atmos Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Atmos Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 117.70 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 8.496 Atmos Energy-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’425.83 USD, da sich der Wert einer Atmos Energy-Aktie am 24.08.2026 auf 167.82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42.58 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Atmos Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 28.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch