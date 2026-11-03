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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Atmos Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Atmos Energy gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Atmos Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Atmos Energy-Aktie an diesem Tag bei 71.36 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 140.135 Atmos Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 174.65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’474.50 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 144.74 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Atmos Energy betrug jüngst 29.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Nachrichten zu Atmos Energy Corp.
Analysen zu Atmos Energy Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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