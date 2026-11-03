S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Atmos Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Atmos Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Atmos Energy-Aktie an diesem Tag bei 71.36 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 140.135 Atmos Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 174.65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’474.50 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 144.74 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Atmos Energy betrug jüngst 29.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch