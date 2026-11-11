S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte eine AT&T-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem AT&T-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die AT&T-Anteile bei 29.44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 339.633 AT&T-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’451.55 USD, da sich der Wert einer AT&T-Aktie am 10.11.2026 auf 21.94 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 25.48 Prozent eingebüsst.

Alle AT&T-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 145.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch