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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte eine AT&T-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen AT&T-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem AT&T-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die AT&T-Anteile bei 29.44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 339.633 AT&T-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’451.55 USD, da sich der Wert einer AT&T-Aktie am 10.11.2026 auf 21.94 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 25.48 Prozent eingebüsst.
Alle AT&T-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 145.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu AT&T Inc. (AT & T Inc.)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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