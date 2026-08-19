AT&T Aktie 2342429 / US00206R1023
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AT&T von vor 10 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in AT&T eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der AT&T-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 33.07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 302.365 AT&T-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 7’528.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.90 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -24.71 Prozent.
AT&T markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 170.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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