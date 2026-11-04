S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT&T von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die AT&T-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die AT&T-Anteile bei 20.00 USD. Bei einem AT&T-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50.000 AT&T-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 1’069.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21.39 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6.95 Prozent gesteigert.

AT&T wurde jüngst mit einem Börsenwert von 144.53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch