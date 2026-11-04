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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT&T von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in AT&T-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde die AT&T-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die AT&T-Anteile bei 20.00 USD. Bei einem AT&T-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50.000 AT&T-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 1’069.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21.39 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6.95 Prozent gesteigert.
AT&T wurde jüngst mit einem Börsenwert von 144.53 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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