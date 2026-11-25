|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|AT&T-Anlage unter der Lupe
|
25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT&T von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in AT&T eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 25.11.2023 wurden AT&T-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 16.21 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die AT&T-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61.690 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AT&T-Papiers auf 22.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’411.47 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41.15 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von AT&T belief sich zuletzt auf 150.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AT&T Inc. (AT & T Inc.)
|
18.11.26
|S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AT&T von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
11.11.26
|S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte eine AT&T-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.11.26
|S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT&T von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.10.26
|S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt nach (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu AT&T Inc. (AT & T Inc.)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
AT&T am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.