Am 25.11.2023 wurden AT&T-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 16.21 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die AT&T-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61.690 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AT&T-Papiers auf 22.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’411.47 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41.15 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von AT&T belief sich zuletzt auf 150.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch