S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AT&T von vor 5 Jahren abgeworfen

AT&T-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das AT&T-Papier bei 22.11 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 452.225 AT&T-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’576.95 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15.77 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete AT&T eine Marktkapitalisierung von 176.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch