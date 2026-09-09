AT&T Aktie 2342429 / US00206R1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|AT&T-Investment
|
09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AT&T von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in AT&T-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
AT&T-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das AT&T-Papier bei 22.11 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 452.225 AT&T-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’576.95 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15.77 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete AT&T eine Marktkapitalisierung von 176.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Analysen zu AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.