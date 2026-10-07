AT&T Aktie 2342429 / US00206R1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in AT&T-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden AT&T-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 21.85 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die AT&T-Aktie investiert hat, hat nun 4.577 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 111.82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.43 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 111.82 USD entspricht einer Performance von +11.82 Prozent.
AT&T markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 165.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AT&T Inc. (AT & T Inc.)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: AT&T stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.09.26
|S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AT&T-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein AT&T-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein AT&T-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09.09.26
|S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AT&T von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.08.26
|S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AT&T von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
19.08.26
|S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AT&T von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI begab sich auf Richtungssuche -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.