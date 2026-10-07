S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden AT&T-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 21.85 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die AT&T-Aktie investiert hat, hat nun 4.577 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 111.82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.43 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 111.82 USD entspricht einer Performance von +11.82 Prozent.

AT&T markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 165.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch