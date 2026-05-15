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AT&T Aktie 2342429 / US00206R1023

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Dividenden-Strategie 15.05.2026 16:36:48

S&P 500-Titel AT&T-Aktie: Diese Dividende bekommen AT&T-Aktionäre

S&P 500-Titel AT&T-Aktie: Diese Dividende bekommen AT&T-Aktionäre

AT&T-Anleger aufpasst: So hoch fällt die AT&T-Dividende aus.

AT&T
19.49 CHF -0.97%
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel AT&T am 14.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1.11 USD beschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben. Somit vergütet AT&T die Aktionäre insgesamt mit 8.18 Mrd. USD. Damit wurde die AT&T-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0.341 Prozent verringert.

Veränderung der AT&T-Dividendenrendite

Zum New York-Schluss ging der AT&T-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 24.65 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 weist die AT&T-Aktie eine Dividendenrendite von 4.47 Prozent auf. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4.87 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von AT&T via New York 45.43 Prozent hinzugewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 139.59 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie AT&T

Somit würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen stabil bleiben. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4.50 Prozent ansteigen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel AT&T

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens AT&T beträgt aktuell 171.872 Mrd. USD. Das KGV von AT&T beläuft sich aktuell auf 8.14. Im Jahr 2025 erzielte AT&T einen Umsatz von 125.648 Mrd.USD sowie ein EPS von 3.04 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: iStockphoto,KAREN BLEIER/Getty Images
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Short 14’020.89 13.98 S8GBGU
Short 14’554.98 8.93 SRGBHU
SMI-Kurs: 13’247.63 15.05.2026 16:24:51
Long 12’676.70 19.87 SGHBWU
Long 12’374.62 13.69 S9OBOU
Long 11’865.76 8.99 SKTB3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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