S&P 500-Titel AT&T-Aktie: Diese Dividende bekommen AT&T-Aktionäre

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel AT&T am 14.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1.11 USD beschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben. Somit vergütet AT&T die Aktionäre insgesamt mit 8.18 Mrd. USD. Damit wurde die AT&T-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0.341 Prozent verringert.

Veränderung der AT&T-Dividendenrendite

Zum New York-Schluss ging der AT&T-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 24.65 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 weist die AT&T-Aktie eine Dividendenrendite von 4.47 Prozent auf. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4.87 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von AT&T via New York 45.43 Prozent hinzugewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 139.59 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie AT&T

Somit würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen stabil bleiben. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4.50 Prozent ansteigen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel AT&T

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens AT&T beträgt aktuell 171.872 Mrd. USD. Das KGV von AT&T beläuft sich aktuell auf 8.14. Im Jahr 2025 erzielte AT&T einen Umsatz von 125.648 Mrd.USD sowie ein EPS von 3.04 USD.

Redaktion finanzen.ch