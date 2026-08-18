Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’318 0.1%  SPI 20’162 -0.1%  Dow 53’332 -0.2%  DAX 26’152 -0.7%  Euro 0.9404 0.2%  EStoxx50 6’473 -0.9%  Gold 4’361 -1.3%  Bitcoin 52’601 0.7%  Dollar 0.8122 0.2%  Öl 91.8 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Amrize143013422On113454047Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
BASF-Aktie stärker: Agrochemie-IPO macht Fortschritte
Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt
Evonext-Aktie sackt ab: Reverse Merger mit Sporttechnologie-Firma Ascend
Huber+Suhner-Aktie verliert kräftig: Ausbau der Kapazitäten drückt Gewinn
Suche...

Assurant Aktie 1708841 / US04621X1081

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable Assurant-Anlage? 18.08.2026 16:02:29

S&P 500-Titel Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Assurant von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Assurant-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Assurant
229.58 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

Assurant-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Assurant-Aktie an diesem Tag bei 165.03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.606 Assurant-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (281.11 USD), wäre das Investment nun 170.34 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70.34 Prozent angewachsen.

Assurant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Assurant IncShs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten