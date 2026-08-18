Assurant Aktie 1708841 / US04621X1081
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Assurant von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Assurant-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Assurant-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Assurant-Aktie an diesem Tag bei 165.03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.606 Assurant-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (281.11 USD), wäre das Investment nun 170.34 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70.34 Prozent angewachsen.
Assurant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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