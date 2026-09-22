S&P 500-Titel Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Assurant-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Assurant-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Assurant-Aktie betrug an diesem Tag 91.28 USD. Bei einem Assurant-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 109.553 Assurant-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 277.38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30’387.82 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 203.88 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Assurant belief sich jüngst auf 13.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch