Assurant Aktie 1708841 / US04621X1081
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Assurant-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 04.08.2025 wurde die Assurant-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Assurant-Aktie an diesem Tag bei 188.88 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Assurant-Aktie investiert hat, hat nun 5.294 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’495.08 USD, da sich der Wert eines Assurant-Anteils am 03.08.2026 auf 282.39 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49.51 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Assurant belief sich jüngst auf 13.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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