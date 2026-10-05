Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Arthur J Gallagher-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Arthur J Gallagher-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Arthur J Gallagher-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 310.48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.221 Arthur J Gallagher-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Arthur J Gallagher-Papiers auf 226.11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 728.26 USD wert. Das entspricht einem Minus von 27.17 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Arthur J Gallagher belief sich zuletzt auf 58.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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