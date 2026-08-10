Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Arthur J Gallagher-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Arthur J Gallagher-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Arthur J Gallagher-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 289.44 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert hat, hat nun 34.549 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’572.42 USD, da sich der Wert eines Arthur J Gallagher-Papiers am 07.08.2026 auf 248.12 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14.28 Prozent verringert.
Arthur J Gallagher war somit zuletzt am Markt 63.55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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