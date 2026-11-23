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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Arthur J Gallagher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Arthur J Gallagher-Investment von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Arthur J Gallagher-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 23.11.2016 wurde die Arthur J Gallagher-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Arthur J Gallagher-Aktie betrug an diesem Tag 51.66 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert hat, hat nun 193.573 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 279.26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54’057.30 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 440.57 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Arthur J Gallagher belief sich zuletzt auf 71.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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