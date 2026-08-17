Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Arthur J Gallagher-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Arthur J Gallagher eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 17.08.2023 wurden Arthur J Gallagher-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 220.48 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.454 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 113.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 251.21 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.94 Prozent vermehrt.
Arthur J Gallagher war somit zuletzt am Markt 64.42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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