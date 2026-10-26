S&P 500-Titel Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Arthur J Gallagher-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Arthur J Gallagher-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48.51 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20.614 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 5’525.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 268.04 USD belief. Mit einer Performance von +452.55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Arthur J Gallagher wurde am Markt mit 68.57 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch