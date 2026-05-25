S&P 500-Titel Arthur J Gallagher-Aktie: Hätte sich eine Arthur J Gallagher-Investition von vor 3 Jahren rentiert?

Am 25.05.2023 wurde das Arthur J Gallagher-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Arthur J Gallagher-Anteile an diesem Tag 204.32 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.489 Arthur J Gallagher-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 204.75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100.21 USD wert. Das entspricht einem Plus von 0.21 Prozent.

Arthur J Gallagher markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch