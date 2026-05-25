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Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097

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Frühe Anlage 25.05.2026 16:02:16

S&P 500-Titel Arthur J Gallagher-Aktie: Hätte sich eine Arthur J Gallagher-Investition von vor 3 Jahren rentiert?

Bei einem frühen Investment in Arthur J Gallagher-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Arthur J. Gallagher
160.13 CHF -1.14%
Kaufen Verkaufen

Am 25.05.2023 wurde das Arthur J Gallagher-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Arthur J Gallagher-Anteile an diesem Tag 204.32 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.489 Arthur J Gallagher-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 204.75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100.21 USD wert. Das entspricht einem Plus von 0.21 Prozent.

Arthur J Gallagher markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

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