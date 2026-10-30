S&P 500-Titel Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Archer Daniels Midland-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Archer Daniels Midland-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Archer Daniels Midland-Aktie letztlich bei 64.24 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert hat, hat nun 1.557 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 76.20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118.62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18.62 Prozent erhöht.

Der Archer Daniels Midland-Wert an der Börse wurde auf 36.63 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch