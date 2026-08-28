Archer Daniels Midland Aktie 908597 / US0394831020
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätte eine Investition in Archer Daniels Midland von vor 3 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Archer Daniels Midland-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Archer Daniels Midland-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80.87 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Archer Daniels Midland-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.237 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 97.81 USD, da sich der Wert einer Archer Daniels Midland-Aktie am 27.08.2026 auf 79.10 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -2.19 Prozent.
Archer Daniels Midland wurde am Markt mit 38.59 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Archer Daniels Midland am 28.08.2026
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